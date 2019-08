Kristen Stewart ha una nuova ragazza, mentre è finita di nuovo con Stella Maxwell

L'attrice e la modella erano da poco tornate insieme

Kristen Stewart e Stella Maxwell ci fanno girare la testa con la loro relazione on e off e poi ancora on e ancora off.

L'attrice adesso avrebbe di nuovo chiuso il capitolo sentimentale con la modella, aprendone uno con una nuova ragazza. È stata infatti pizzicata in teneri atteggiamenti con Dylan Meyer, una scrittrice, a Los Feliz in California.

In realtà erano già state viste insieme due settimane fa a New York, ma questo secondo avvistamento ribadirebbe che sono proprio una coppia.

"Kristen sta passando del tempo con Dylan ed è molto felice. Ha frequentato Stella fino che ha funzionato, ma adesso è andata avanti con Dylan" ha raccontato una fonte di E! News.

È passato poco più di un mese dall'ultima volta che Kristen Stewart e Stella Maxwell erano state viste mentre si baciavano su uno yacht, durante una vacanza in Italia.

Si trattava già di un ritorno di fiamma: tra vari tira e molla, sono sono state insieme dal 2017 fino alla fine dello scorso anno quando la star di "Twilight" era stata fotografata in dolce compagnia della stylist losangelina Sara Dinkin.

Un breakup durato sei mesi perché lo scorso maggio erano tornate a essere una coppia e adesso sembra sia finita di nuovo.

ph: getty images