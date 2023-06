Kourtney Kardashian ha annunciato di essere incinta in un modo epico

Lo ha rivelato durante un concerto dei Blink-182

Kourtney Kardashian ha annunciato di essere in dolce attesa e lo ha fatto in una maniera davvero epica e memorabile!

La star dei reality lo ha rivelato a Travis Barker, e a tutto il mondo, durante un concerto a Los Angeles della band del marito, i Blink-182. A un certo punto Kourtney, che era presente tra il pubblico, ha alzato un cartello con la scritta: “Travis, sono incinta”.

A quel punto il batterista è sceso dal palco ed è andato ad abbracciare e a baciare la moglie, in mezzo al pubblico in delirio. La notizia è stata accolta da tutti con particolare calore, visto che i due stavano cercando da tempo di avere un figlio insieme e hanno affrontato un percorso di inseminazione artificiale.

Puoi vedere qui il video che documenta quanto successo durante il concerto.

Kourtney Kardashian e Travis Barker sono convolati a nozze l’anno scorso in ben tre occasioni diverse: con una cerimonia non legale a Las Vegas, quindi si sono sposati legalmente a Santa Barbara e poi il rito religioso è stato celebrato in Italia, a Portofino.

Kourtney ha già avuto 3 figli, Mason, Penelope e Reign, insieme all’ex Scott Disick, mentre Travis ne ha avuti 2, Landon e Alabama, con la sua prima moglie Shanna Moakler.

Congratulazioni alla coppia per il futuro arrivo del loro primo figlio insieme!

