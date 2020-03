KJ Apa ha rivelato quale co-star di “Riverdale” assomiglia di più al personaggio che interpreta

E quale non potrebbe essere più lontana

KJ Apa è il protagonista di un video di Buzzfeed in cui viene intervistato mentre gioca con dei cagnolini. Sì, KJ Apa + cuccioli = tenerezza infinita!

Oltre a divertirsi con le adorabili palle di pelo, l'attore ha rivelato quale co-star di "Riverdale" assomiglia di più al personaggio che interpreta. Se sei un fan della serie, non ti puoi perdere cos'ha detto!

KJ Apa ha citato il BFF Cole Sprouse: "Penso che Cole sia molto simile a Jughead. Malinconico e intelligente. È un tipo divertente, con un umorismo dark. Scusa fratello, so che non gli piacerebbe sentirselo dire, ma è vero".

In generale, secondo il 22enne: "Siamo tutti un po' simili ai nostri personaggi. Penso sia anche il perché ci hanno selezionati per interpretarli, per portare una certa energia nel personaggio".

C'è un'eccezione, secondo KJ Apa, una co-star è lontanissima dal suo personaggio: "Nathalie Boltt, che interpreta Penelope Blossom, è un'attrice fantastica perché sa interpretare benissimo la stranezza del personaggio. Lei è la più diversa perché nella vita è una persona incredibile".

ph: getty images