KJ Apa e la fidanzata Clara Berry ti fanno dare una dolce occhiata nella loro relazione

La love story tra KJ Apa e Clara Berry sta andando a gonfie vele, almeno a giudicare dai loro ultimi post.

L'attore aveva reso pubblica la relazione con la modella francese due settimane fa, pubblicando la foto di un bacio. Adesso tocca a Clara farci sognare, con delle dolcissime Stories!

In un video li si vede in automobile, mentre si divertono e ridono insieme in giro per Los Angeles. "Ti amo" ha scritto la 26enne sopra alla clip.

Visualizza questo post su Instagram @kjapa on @clara.berry's Instagram stories. Un post condiviso da KJ APA Fan Page (@smilekjapa_) in data: 17 Feb 2020 alle ore 8:59 PST

Poi due foto: una di KJ Apa con un sorrisone, a cui Clara Berry ha aggiunto un cuoricino rosso, e un'altra di coppia.

Visualizza questo post su Instagram @kjapa on @clara.berry's Instagram stories. Un post condiviso da KJ APA Fan Page (@smilekjapa_) in data: 15 Feb 2020 alle ore 8:35 PST

Ma la dolcezza?!

Qualche giorno fa, KJ Apa ha alzato la temperatura con un video in cui, completamente nudo, mostra il lato B: se te lo sei perso, lo trovi qui!

ph: getty images