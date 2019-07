KJ Apa di “Riverdale” starebbe frequentando una collega attrice

Si tratterebbe della ex di Dylan O'Brien

KJ Apa potrebbe non essere più single!

Secondo People, l'attore di "Riverdale" sarebbe stato avvistato in teneri atteggiamenti con Britt Robertson a un party del Comic-Con di San Diego.

Si tratta di un'attrice 19enne che potresti avere visto in "La risposta è nelle stelle" e che ha recitato insieme al 22enne in "Qua la zampa". È in programma che KJ Apa e Britt tornino a lavorare insieme per la pellicola "I still believe".

Embed from Getty Images

L'insider di People ha raccontato che si tenevano per mano e che si sono scambiati qualche bacio durante la festa, ma nessuno dei diretti interessati ha per ora confermato.

Probabilmente conosci uno degli ex di Britt Robertson, ovvero Dylan O'Brien con il quale è stata dal 2012 al 2018.

Embed from Getty Images

In attesa di una conferma o di una smentita, questo non è l'unico rumors che sta circolando in questi giorni e che riguarda i protagonisti di "Riverdale": si sta infatti parlando di una presunta rottura tra Lili Reinhart e Cole Sprouse (che è il BFF di KJ Apa), anche se con l'ultimo tweet l'attrice è sembrata smentire la cosa.

ph: getty images