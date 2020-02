KJ Apa che mostra il lato B in un video è il regalo che stavi aspettando

Meraviglie della natura

KJ Apa ha alzato la temperatura con un video in cui compare completamente nudo!

Dobbiamo ringraziare Ellen DeGeneres se oggi possiamo deliziarci con cotanta meraviglia della natura: la conduttrice tv ha trasmesso durante il suo show il video di auguri che l'attore di "Riverdale" le aveva mandato lo scorso gennaio, in occasione del suo 62esimo compleanno.

"Come va Ellen? Sono KJ, ho sentito che è il tuo compleanno quindi buon compleanno. Spero di incontrarti uno di questi giorni e spero che passerai un giorno speciale" dice il 22enne nella clip, in cui si vede subito che è senza maglietta. Ma quando gira la telecamera, il riflesso del vetro alle sue spalle rivela che in realtà è del tutto senza vestiti e ci regala un inedito sguardo sul suo lato B.

Guarda tu stesso, al minuto 00:18 di questo video:

Ospite in studio, quando è finito il filmato KJ Apa ha scherzato: "Dovrei abbronzarmi il sedere, è davvero pallido".

Poi ha raccontato come gli è venuta l'idea di riprendersi totalmente nudo: "Appena l'ho fatto, sapevo di aver il miglior video di tutti. Non volevo fare un video normale".

"Mi ricordo che ero fuori sul mio balcone, nudo, e stavo chiamando un amico con FaceTime. Ho visto il riflesso, ho visto il mio sedere e mi sono detto: 'Perfetto, devo farlo per Ellen'. E così ecco come è nata la cosa".

KJ Apa, se ti facciamo sapere quando è il nostro compleanno, mandi un video così anche a noi?

