Kim Kardashian e Kendall Jenner protagoniste del momento più imbarazzante agli Emmy 2019

Da sudore freddo

Se quando sei su un palco non c'è niente di peggio di fare una battuta e non riscuotere neanche una risata, Kendall Jenner e Kim Kardashian si sono ritrovate nella situazione opposta agli Emmy Awards 2019: parlavano seriamente, ma il pubblico in sala si è messo a ridere davanti al loro discorso.

Le due sorelle erano all'evento in rappresentanza del reality "Keeping Up With The Kardashians": sono state chiamate per presentare il premio Outstanding Reality TV Series e, prima di annunciare le nomination, hanno fatto un paio di riferimenti al loro show che hanno scatenato l'ilarità dei presenti.

In particolare, il brusio si è alzato quando hanno detto che il loro reality è senza filtri e senza copione. "La nostra famiglia sa in prima persona quanto la televisione sia davvero avvincente quando arriva da persone vere che sono loro stesse" ha iniziato Kim.

"Persone che raccontano le loro storie, senza filtri e senza copione" ha aggiunto Kendall, guardandosi intorno per capire cosa stesse succedendo visto il caos in sala.

Guarda tu stesso come è andata:

Okay, can we talk about this moment, when Kendall and Kim said that their family know the struggle of telling stories unfiltered and unscripted and EVERYONE IN HOLLYWOOD LAUGHED AT THEM 😱 #Emmys2019 pic.twitter.com/WrL7469l0O — Cultura Colectiva + (@ccplus) September 23, 2019

Com'è apparso il momento dalla platea:

Kim and Kendall just got laughed at mid-intro... pic.twitter.com/e0MjUo21Ix — Scott Feinberg (@ScottFeinberg) 23 settembre 2019

"Keeping Up With The Kardashians" segue le vite delle Kardashian-Jenner che, ovviamente, non hanno un copione ma la famiglia è stata spesso accusata di gonfiare certi drammi a favore di telecamera (ad esempio, quello tra Jordyn Woods e Khloé Kardashian). Insomma, non proprio "senza filtri"!

ph: getty images