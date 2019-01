Kim Kardashian avrebbe ricevuto l’ordine di far pace con Taylor Swift

C'entra la nuova etichetta della cantante

La scorsa settimana, Kim Kardashian aveva seppellito l'ascia di guerra, dichiarando durante un'intervista che la faida contro Taylor Swift è finita.



La star dei reality aveva anche condiviso un video su Snapchat, in cui si sentiva suonare "Delicate" in sottofondo. Ma la mossa della 38enne non sarebbe disinteressata anzi, secondo gli ultimi report, sarebbe praticamente stata costretta a fare pace con la cantante.



Radar Online ha spiegato che Kim Kardashian starebbe facendo buon viso a cattivo gioco da quando Taylor Swift ha firmato con la nuova etichetta lo scorso novembre, la Universal Music Group, dopo aver lasciato la Big Machine Records con cui lavorava da 12 anni.

La Universal è proprietaria di E!, il canale che produce e trasmette "Keeping Up With The Kardashians", e Kim avrebbe ricevuto l'ordine di "essere gentile con Tay Tay, un ordine che è arrivato dai piani alti", come ha raccontato una fonte del tabloid.

Insomma, ci starebbe benissimo un "Look What You Made Me Do", o meglio look what the label made her do!

La faida tra Taylor Swift e Kim Kardashian aveva radici lontane: ti ricordi la famosa scena agli MTV VMA 2009, quando Kanye West interruppe il discorso di ringraziamento della cantante?

E poi ci fu "Famous": nel brano il rapper cantava parole non proprio gentili nei confronti di Tay Tay (nonostante sostenesse di averla avvertita prima, mentre la cantante smentiva). Dopo quella vicenda, la regina dei reality americani aveva dedicato il "giorno nazionale del serpente" a Taylor.

Ma con l'uscita di "Reputation", Taylor Swift si era riappropriata del serpente e della sua iconofrafia e Kim Kardashian era stata costretta a bloccare quell'emoticon sul suo account Instagram.

Durante uno dei concerti del "Reputation Tour", l'artista aveva parlato di bullismo riferendosi velatamente al comportamento di Kim Kardashian.

ph: getty images