Kendall Jenner ha risposto selvaggiamente alla sorella Khloé che dice che sembrano gemelle

La risposta di Kendall Jenner all'affermazione della sorella Khloé Kardashian sul fatto che si somiglino è selvaggia e allo stesso tempo esilarante.

Tutto è iniziato quando la modella ha mostrato un nuovo colore di capelli durante la sfilata di Burberry alla fashion week di Londra: adesso è bionda.

L'unica altra sorella di Kendall che al momento sfoggia lo stesso colore è Khloé, che ha scritto su Twitter con un pizzico di ironia: "Omg, è così perfetta! E adesso assomiglia in pieno a me".

She’s so perfect either way!!!!!! I mean now she looks exactly like me #TwistedSisters https://t.co/M99pVe2FOt