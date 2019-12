Kendall Jenner ha fatto un’esilarante imitazione della sorella Kylie quando parla dei suoi trucchi

Con tanto di parrucca e di makeup spalmato ovunque

Preparati a scoprire il talento comico di Kendall Jenner!

Durante l'ultima puntata del reality di famiglia "Keeping Up With The Kardashians", la modella si è calata nei panni della sorella minore Kylie Jenner per prenderla un po' in giro sulla sua passione per i trucchi.

Se la prima è un tipo acqua e sapone, la seconda adora il make up e ne ha fatto un impero, la Kylie Cosmetics (di cui ha recentemente venduto il 51% per 600 milioni di dollari).

"Amo fare over lining alle mie labbra, è così che tutto è iniziato" dice Kendall, con tanto di parrucca rosa (un altro accessorio caratteristico dei look di Kylie) e armata di un rossetto color carne.

"Letteralmente, avevo fatto over line alle mie labbra e tutti si chiedevano che prodotto avessi usato". L'over lining è la tecnica di disegnare il contorno delle labbra andando oltre i bordi per farle apparire più grandi e la top model ha scherzato sulla cosa spalmandosi rossetto su tutta la faccia.

Poi ha preso un altro rossetto, questa volta rosso fuoco, e ha iniziato a passarlo sul precedente: "Mischio le tinte, noi adoriamo mixare. È fantastico sulla mia pelle".

La ciliegina sulla torta? Si è messa il rossetto pure sui denti. LOL!

Guarda tu stesso:

Con i guadagni della Kylie Cosmetics, Kylie Jenner è diventata la miliardaria self-made più giovane: alla fine, l'ultima a ridere è sempre lei.

ph: getty images