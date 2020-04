Kendall Jenner e Hailey Baldwin hanno raccontato com’è nata la loro amicizia durante un Instagram Live

"Tu e Kylie avevate legato e poi io ti ho rubata"

Siamo sicuri che durante #IoRestoACasa ti stai tenendo in contatto con i tuoi BFF attraverso chiamate e videochiamate e la stessa cosa hanno fatto le amiche famose Kendall Jenner e Hailey Baldwin.

La prima si trova in auto isolamento responsabile a Los Angeles, mentre la seconda è in Canada e si sono sentite attraverso un Instagram Live a cui ha partecipato anche il marito di Hailey, Justin Bieber.

Durante la chiacchierata, hanno ricordato com'è nata la loro amicizia: "La prima volta che ho incontrato Kendall, lei aveva 16 o 15 anni" ha detto Hailey, che oggi ha 23 anni, mentre la BFF ne ha 24.

"Tu eri più amica di Kylie. Ci siamo incontrate per la prima volta alla première del film Hunger Games nel 2012. Tu e Kylie avevate legato e poi io ti ho rubata" ha aggiunto Kendall, ripetendo un dettaglio che aveva già raccontato, ovvero di aver "rubato l'amica" alla sorella Kylie mandandola all'epoca su tutte le furie.

Another video of Justin and Hailey Bieber on Instagram Live today with Kendall Jenner. (April 5) pic.twitter.com/sh6AhXaQsc — Justin Bieber Crew (@JBCrewdotcom) April 5, 2020

Quando la Jenner aveva iniziato a fare la modella, si trovava spesso a New York dove la Baldwin faceva base: "Ci vedevamo tutto il tempo. Hails è stata la mia prima amica a New York. Lei è la ragione per cui amo New York".

A un certo punto è intervenuto Justin Bieber, che ha chiesto alla top model se avesse previsto che lui e la sua migliore amica si sarebbero sposati: "Onestamente no - ha risposto Kendall - Penso che lo speravo... Ovviamente Hails è la mia migliore amica e io lo volevo così tanto per entrambi. Mi rende molto felice".

"Negli alti e bassi, ci sei sempre stata per Hailey" ha aggiunto il canadese, prima di scherzare sul fatto che, se si lasciassero, Kendall sarebbe "Team Hailey": "Vi amo entrambi, ma Hailey è la mia ragazza!" ha confermato la modella.

I have to say @KendallJenner is such a beaut 😍😍😍😍 oh yeah and there's @haileybieber and @justinbieber too 😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/trtdFy20oi — H // 🦋🦋🦋 (@RepuRed89) April 5, 2020

Infine Kendall Jenner ha raccontato come sta passando #IoRestoACasa: "Mi sono tuffata in alcune serie, film e cose così. L'altra sera ho visto 'The Last Song'" (il film del 2010 con Miley Cyrus ndr).

"Di solito mi sveglio al mattino e porto i miei cani a fare una passeggiata. Sono in quarantena con la mia amica Tiffany, che per caso era venuta a stare da me una settimana prima che le cose impazzissero. Facciamo passeggiate sicure ogni mattina, ci diamo al fai da te, dipingiamo e leggiamo molto".

ph: getty images