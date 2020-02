Kendall Jenner avvistata al Super Bowl 2020 con il fidanzato Ben Simmons

Il ritorno di fiamma è ormai ufficiale: Kendall Jenner e Ben Simmons sono andati insieme a vedere la partita e l'Halftime show del Super Bowl 2020 a Miami.

Sono stati avvistati mentre sorpassavano i controlli di sicurezza, insieme ad altri amici (puoi vedere le foto qui su un fan account Instagram). Poi il 23enne ha postato una Stories dallo stadio, in cui si vedono le targhette che indicano l'assegnazione dei posti: di fianco alla sua, ce n'è una con il nome di Kendall Jenner.

Ben Simmons sitting next to Kendall Jenner in the Super Bowl. pic.twitter.com/5WDHmhHvX0