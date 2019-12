Kendall Jenner avrebbe ripreso a frequentare l’ex Ben Simmons in segreto

Ritorno di fiamma

Kendall Jenner è stata vista lo scorso venerdì allo stadio di Philadelphia per seguire la partita di basket dove giocava il suo ex fidanzato Ben Simmons, ma secondo gli ultimi report non era la prima volta che faceva un salto nella città della Pennsylvania.

Secondo una fonte di E! News, la modella starebbe facendo avanti e indietro da Philadelphia proprio per vedere l'ex: "La scorsa settimana, Kendall era a New York e ha fatto un salto a Philadelphia giovedì sera per incontrare Ben dopo la sua partita a Boston. È tornata a Manhattan venerdì mattina per un impegno di lavoro e poi di nuovo a Philadelphia per vederlo giocare venerdì sera".

Per ora vorrebbero tenere il ritorno di fiamma lontano dai riflettori: "Stanno cercando di mantenere la privacy il più possibile per adesso - ha aggiunto l'insider - È ancora una cosa fresca".

Embed from Getty Images

Kendall Jenner e Ben Simmons si erano lasciati lo scorso maggio, dopo circa un anno di relazione. Quando lui sarebbe stato visto flirtare con la presentatrice inglese Maya Jama lo scorso mese, la top model avrebbe capito di non essere pronta a vederlo andare avanti con un'altra.

Prima del breakup, Kendall andava spesso a vedere le partite di basket del fidanzato, a volte anche seduta vicino alla mamma del 23enne.

ph: getty images