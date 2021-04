Kehlani ha confermato il coming out come lesbica

"Sono gay, gay, gay, gay"

Kehlani ha confermato il suo coming out, dichiarando di essere lesbica.

Dopo un Instagram Live di inizio aprile in cui aveva detto: "Sapete cosa c'è di nuovo? Finalmente so di essere lesbica" ma non aveva approfondito oltre, ora è tornata su TikTok per ufficializzare il fatto di essere un fiero membro della comunità LGBTQ+ e raccontare come hanno reagito i suoi parenti e amici.

"Lo dirò e basta, perché tutti continuano a tirare fuori questo oggi! Sapete il video..." ha iniziato, riferendosi appunto all'IG Live - È dannatamente vero. Sono gay, gay, gay, gay".

Ha quindi spiegato che credeva che le persone intorno a lei avrebbero reagito stupite davanti al coming out, ma in realtà è stato tutto il contrario: "Quando ho parlato a cuore aperto con la mia famiglia e ho detto loro che finalmente ora sapevano che sono gay, mi hanno risposto: 'Lo sapevamo già'".

"Volevo che cadessero a terra e dicessero: 'Congratulazioni, no ne avevamo idea. Cavoli' - ha continuato, ironica - Dannazione, tutti hanno reagito tipo: 'Eri l'unica che non lo sapeva, quell'armadio era di vetro. Quindi immagino che volevo farvi sapere una cosa di cui tutti erano già al corrente tranne me".

Anche se intorno a lei c'era chi aveva già intuito, Kehlani si è presa il suo tempo per conoscersi a fondo ed è tornata consapevole e pronta per raccontare in prima persona sé stessa al mondo.

L'artista 25enne è mamma di Adeya, avuta nel 2017 con Javaughn Young-White. Lei e il chitarrista non sono più una coppia.

