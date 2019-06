Keanu Reeves: ecco perché si sta parlando così tanto di lui in questo momento

Complici nuovi film ma soprattutto un carattere incredibilmente gentile

Forse ci hai fatto caso: da qualche tempo a questa parte, Keanu Reeves continua a comparire nelle tue bacheche social o nei titoli dei giornali che leggi.

Ma perché tutta questa attenzione, proprio adesso, per l'attore che conosciamo da un sacco di anni? Complici diversi fattori, che gli stanno facendo conquistare schiere di nuovi fan, oltre ad aver riacceso l'attenzione dei vecchi supporter.

Ti raccontiamo tutto quello che devi sapere su cosa sta facendo Keanu Reeves e sugli aneddoti che lo hanno reso così popolare, nel video:

Un altro divertente aneddoto che non abbiamo citato nel video è che Keanu Reeves potrebbe essere sposato con Winona Ryder da ben 25 anni, ma non lo sapeva!

L'ha infatti raccontato l'attrice, spiegando che un matrimonio girato per un film in realtà si sarebbe rivelato piuttosto vero... vai qui per leggere la news.

ph: getty images