Katy Perry: l’ecografia in cui la bimba che aspetta sembra fare il dito medio ti strapperà un sorriso

È ancora nella pancia, ma la figlia di Katy Perry sembra già avere un bel caratterino!

La star sta aspettando una bambina con Orlando Bloom e ha condiviso su Instagram un'ecografia fatta recentemente, in cui la piccola sembra mostrare il dito medio.

"Quando tua figlia non ancora nata ti fa il dito medio dalla pancia, sai che sei qui per questo" ha scritto divertita nella didascalia.

Guarda tu stesso:

Durante un'intervista via Skype con "Live With Kelly And Ryan", la 35enne ha dato qualche altro dettaglio: "Sono andata all'appuntamento con il dottore l'altro giorno e ho fatto un'ecografia, lei si stava muovendo. Ho un video in cui mostra il dito medio e mentre lo faceva mi sono detta: 'questa è proprio mia figlia'".

Intanto, per celebrare la Festa della Mamma, Orlando Bloom ha postato un breve video dal gender reveal party in cui avevano scoperto di stare aspettando una femmina.

ph: getty images