Katy Perry e Orlando Bloom hanno intenzione di avere un figlio molto presto

Tra Orlando Bloom e Katy Perry le cose non potrebbero andare meglio di così.

L'attore e la cantante si erano ufficialmente fidanzati lo scorso San Valentino e, mentre progettano il matrimonio, stanno già pensando di avere dei figli.

Lo ha confessato il 42enne: ospite del programma tv "The Howard Stern Show", gli hanno chiesto se ha intenzione di avere altri bambini (è già padre di Flynn, avuto con la ex Miranda Kerr).

La risposta non poteva essere più diretta: "Ci stiamo provando" ha rivelato.

"È come una Mustang selvaggia. Se riesci a domare quella bestia e a salirci sopra, avrai il viaggio migliore della tua vita" ha aggiunto la star hollywoodiana, usando un'originale metafora automobilistica. Non siamo certi di averla afferrata in pieno, ma sicuramente il significato è semaforo verde per diventare di nuovo papà.

Stando agli ultimi report, Katy Perry e Orlando Bloom andranno all'altare alla fine del 2019.

E ci sarebbe già un nome famosissimo tra gli invitati: Taylor Swift! Dopo la fine della faida tra loro, la cantante di "Small Talk" avrebbe deciso di mandare una partecipazione alla collega e nuova amica.

ph: getty images