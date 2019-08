Katy Perry avrebbe invitato Taylor Swift al suo matrimonio con Orlando Bloom

Ora sarebbero ottime amiche

Non solo Katy Perry e Taylor Swift hanno messo fine alla faida che per anni le ha viste protagoniste, ma sarebbero diventate così amiche che la prima avrebbe invitato la seconda al suo matrimonio.

Lo ha svelato una fonte del Daily Mail: "Katy e Taylor adesso sono amiche intime. E Katy spera davvero che Taylor e il fidanzato Joe Alwyn possano partecipare al suo matrimonio. È un chiaro segno di quanto siano andate avanti".



La cantante di "Small Talk" si è ufficialmente fidanzata con Orlando Bloom lo scorso San Valentino (vai qui per il racconto di Katy su come era andata) e stando agli ultimi report, andranno all'altare alla fine del 2019.

Recentemente Taylor Swift ha raccontato che Katy Perry le aveva mandato un messaggio per chiederle di vedersi di persona: "È venuta da me e abbiamo parlato per ore".

Alla fine dell'incontro, la 34enne ha accettato di partecipare al video di Tay Tay "You Need To Calm Down" che ha pubblicamente sancito la fine della faida.

ph: getty images