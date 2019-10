JWoww ha lasciato il fidanzato, dopo un dramma scattato con Angelina di Jersey Shore

"Mi fa male il cuore"

Non c'è pace per JWoww in fatto di cuore.

La nostra star di Jersey Shore Family Vacation stava dalla scorsa primavera con il wrestler Zack Clayton Carpinello, di cui si era innamorata dopo la fine del matrimonio con Roger Matthews, una separazione arrivata con un pesante bagaglio di drammi.

E c'è un dramma anche dietro al breakup con il nuovo fidanzato: JWoww lo ha portato a conoscere la famiglia di Jersey Shore e lui avrebbe avuto un comportamento molto scorretto nei confronti di Angelina.

Zack ci avrebbe pesantemente provato con lei, Angelina ha raccontato cosa è successo al fidanzato Chris e la cosa è arrivata anche all'orecchio di Jenni, che all'inizio non ha creduto alle parole della co-star (se segui Jresey Shore, sai che c'è stato del bad blood in passato tra le due).

Ma JWoww ha potuto vedere con i suoi occhi quello che è successo durante la messa in onda della puntata negli Stati Uniti e le è crollato il mondo addosso: "Dopo aver visto l'episodio mi sento molto ferita. Sento una mancanza di rispetta da parte di qualcuno che ho chiamato amico e qualcuno che mi diceva di amarmi" ha scritto in un messaggio su Instagram.

E ha continuato, riferendosi al fatto che l'episodio è stato registrato cinque mesi fa: "Per cinque mesi sono stata tenuta all'oscuro di questo. Per cinque mesi sono stata ingenua, probabilmente ci ridevo su e sono finita in una storia che mi perseguiterà per sempre"

"Mi fa male il cuore in così tanti modi. Una cosa che ho imparato è di conoscere il tuo valore. Non abbassare mai i tuoi standard" ha concluso, dimostrando ancora una volta di essere un tipo resiliente che sa che c'è una lezione da imparare anche nelle situazioni più negative.

