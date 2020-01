Justin e Hailey Bieber tutti baci e abbracci alla prima del documentario sul cantante

Un sacco di romantiche foto

Justin Bieber ha presentato il suo documentario, "Justin Bieber: Seasons", con una première tenuta al Regency Bruin Theatre di Los Angeles.

Il cantante è arrivato sul tappeto rosso accompagnato dalla moglie Hailey Baldwin e non si sono staccati un attimo: sguardi persi l'uno negli occhi dell'altro, baci appassionati e teneri abbracci. Ecco qualche foto:

All'evento c'era anche la mamma di Justin Bieber, Pattie Mallette:

La modella si vede spesso nella docu-serie YouTube sull'artista: nel primo episodio lui la porta a Stratford in Canada per visitare la casa dove ha passato l'infanzia e i famosi gradini dove si sedeva a suonare la chitarra: "Tu rendi tutto migliore, baby" le dice.

Oltre a dimostrare di essere la fan numero uno del marito - "Adoro vederlo fare ciò che ama, sento di essere qui per supportarlo" - nelle altre puntate Hailey Baldwin racconta qualche dettaglio in più sulla loro relazione.

Ad esempio: "Lui è la prima persona per cui ho avuto dei sentimenti reali. Quando le cose sono andate male per un po' e le nostre strade si sono separate, sapevo che non importava cosa sarebbe successo, sapevo che sarebbe stato qualcuno che avrei amato per il resto della vita".

Ha anche rivelato di aver chiesto consiglio ai suoi genitori prima di tuffarsi nel matrimonio: "Ho detto loro che quello era il momento di fermarmi dal fare qualcosa di pazzo se pensavano fosse una cattiva idea. Anche se nel mi cuore sapevo che era quello che volevo fare".

E così si sono detti sì, la prima volta nel 2018 e la seconda, in grande, nel 2019: "È successo tutto molto in fretta e tutto insieme - spiega Hailey Baldwin nel documentario - Lui ed io ci conosciamo da così tanto tempo per questo sposarci non ci faceva paura, anche se è una grossa decisione di vita con tante emozioni allo stesso tempo".

Puoi vedere il trailer del documentario qui.

Intanto Justin Bieber ha annunciato titolo e data di uscita del prossimo album: vai qui per sapere tutto sulla sua nuova musica!

