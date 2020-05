Justin e Hailey Bieber parlano degli alti e bassi della loro relazione in una nuova serie

La love story raccontata dagli stessi protagonisti

Preparati a sapere proprio tutto della storia d'amore tra Justin Bieber e Hailey Baldwin, direttamente dalle loro voci.

Il cantante e la modella hanno lanciato una serie su Facebook che si chiama "The Biebers on Watch" e nel primo episodio hanno riflettuto sugli alti e bassi della loro relazione.

La puntata è stata registrata durante una gita in barca sul lago vicino alla casa del 26enne in Canada, dove stanno passando l'auto isolamento.

"Abbiamo lavorato duramente sulla nostra relazione e credo che ciò ripaghi nel fatto che siamo diventati così connessi l'uno con l'altro, così vicini e solidi" racconta ad esempio Hailey, godendosi il paesaggio naturale tutto intorno.

Justin interviene dicendo: "Ci sono molte cose su cui sto lavorando. Cose che riguardano il perdono. Che riguardano la gelosia. Insicurezze che non avevo neanche realizzato di avere finché non ho scelto di passare la mia vita con te".

"Ora che ho iniziato a lavorarci su, sento che siamo più vicini che mai".

Hailey Baldwin spiega anche perché è tornata con Justin Bieber dopo un primo tentativo naufragato nel 2016: "Quando ci ripenso, credo sia stata la cosa migliore separarci in quel momento e avere tempo di fare le nostre cose. Sento di aver trovato il mio posto, nella mia carriera e con me stessa come giovane adulta. Quando ci siamo rimessi insieme sentivo di sapere cosa volevo".

Lo scorso marzo, la 23enne aveva raccontato il momento esatto in cui il canadese l'aveva ricontattata ed era successo dopo averla vista in un programma tv.

Puoi vedere il primo episodio integrale di "The Biebers on Watch" nel video qui sotto:

ph: getty images