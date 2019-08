Justin e Hailey Bieber avrebbero scelto questo settembre per tenere il matrimonio in grande

Dopo averlo rimandato tre volte

Forse forse ci siamo: Justin Bieber e Hailey Baldwin sarebbero finalmente pronti per tenere il loro matrimonio in grande.

View this post on Instagram Vacation ✅ A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) on Aug 17, 2019 at 10:21am PDT

Si sono sposati lo scorso 13 settembre in una cerimonia super intima nel palazzo di giustizia di New York e non hanno mai festeggiato il lieto evento con amici e famiglie.

Hanno provato tre volte a organizzare le nozze bis durante l'ultimo anno, ma sono sempre state rimandate, l'ultima volta lo scorso febbraio perché il cantante si potesse focalizzare sulla sua salute mentale.

Adesso diversi tabloid americani hanno confermato quello che già si vociferava da giugno, ovvero che Justin e Hailey Bieber avrebbero fissato una data intorno a metà settembre, per tenere il matrimonio in grande in occasione del loro primo anniversario.

View this post on Instagram 🇯🇵😍 A post shared by Hailey Rhode Bieber (@haileybieber) on Jul 31, 2019 at 5:19pm PDT

Secondo una fonte di People, la modella starebbe pianificando la cerimonia con l'aiuto di un wedding planner, già dallo scorso maggio.

"Stanno cercando di tenere i dettagli segreti ma entrambi sono molto entusiasti - ha detto una fonte del magazine - Sono molto felici nella loro vita da sposati".

Lo scorso anno, la 22enne aveva parlato di cosa sognava per le sue nozze: "Vedo ghirlande luminose ovunque. E mi piacerebbe che fosse in un bosco, sarebbe bello - aveva detto a The Cut - Mi sorella sarà la damigella d'onore. Io sono stata la sua. E magari la sorellina di Justin potrebbe portare i fiori".

Non resta che metterci comodi e aspettare un mesetto per sapere se finalmente i Jailey riusciranno a risposarsi.

Intanto Justin Bieber ha mostrato la nuova casa dove si è trasferito con la moglie e puoi darle un'occhiata qui.

ph: getty images