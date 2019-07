Justin Bieber ti mostra la nuova casa dove vive con Hailey Baldwin

E che casa

Due cuori e una capanna... da 8,5 milioni di dollari: Justin Bieber e Hailey Baldwin hanno lasciato la casa che avevano affittato a Toluca Lake, Los Angeles, e ora abitano in una villa a Beverly Hills costata appunto quella cifra.

Il cantante ha mostrato ai fan qualche dettaglio della casa che condivide con la moglie: in una Stories, ha pubblicato dei video proprio dall'interno dell'abitazione.

Nel salotto, si vedono mobili super moderni e decisamente cool e un quadro con la scritta "I love you" su uno sfondo rosa. Si intravede anche il giardino, con un divano bianco, una piscina e l'occorrente per un falò.

Poi l'artista canadese si è spostato in camera, dove Hailey Baldwin si stava rilassando a letto, davanti a una tv appesa al muro. Special guest, il loro cagnolino Oscar.

Intanto si vocifera che Justin Bieber e Hailey Baldwin torneranno presto all'altare: per l'anniversario del primo matrimonio, che sarà il 13 settembre, avrebbero in programma di dirsi di nuovo sì, questa volta in una cerimonia in grande con famiglie e amici.

ph: getty images