Justin Bieber ti farà arrossire con questa battuta hot in cui c’entra la moglie Hailey

Sono ancora in fase luna di miele

Justin Bieber e Hailey Baldwin si sono sposati per la seconda volta lo scorso settembre ma sembra che la fase luna di miele non sia ancora finita.

Il canadese ha condiviso su Instagram un video in cui gioca a hockey con un gruppo di amici e segna un goal. Nella didascalia, ha scritto qualcosa che ti farà arrossire!

Ecco cosa si legge sotto la foto: "Come mia moglie dice sempre... ho delle buone mani". Lasciamo a te dedurre cosa intenda!

Visualizza questo post su Instagram Like my wife always says.... I got good hands Un post condiviso da Justin Bieber (@justinbieber) in data: 28 Dic 2019 alle ore 2:40 PST

Justin Bieber ha da poco annunciato il suo ritorno alla musica, con un album e un tour: "Come umani, siamo imperfetti. Il mio passato, i miei errori, tutte le cose che ho passato. Credo di essere esattamente dove dovrei" dice in un video in cui annuncia il progetto.

"Yummy", il suo nuovo singolo, uscirà il 3 gennaio 2020. Per quanto riguarda il tour, bisogna avere un po' di pazienza: per ora ha annunciato solo le date in Nord America.

