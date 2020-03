Buon compleanno Justin Bieber: ripercorri tutta la sua storia, dagli inizi a oggi

Vita e carriera condensate in 3 minuti

Justin Bieber compie oggi 26 anni: auguri!

Per l'occasione, abbiamo riassunto in poco più di 3 minuti tutta la sua storia: dagli inizi, quando pubblicò le prime canzoni ancora 15enne, all'ultimo disco "Changes", passando per il mitico "Purpose" e la crisi alla fine del tour omonimo.

Poi la vita privata: la storia on off con Selena Gomez, la relazione con Hailey Baldwin che ha sposato in due diverse cerimonie, la diagnosi della malattia e le bravate dei tempi bui.

Mettiti comodo e fai partire il video:

Buon compleanno Justin Bieber!

ph: getty images