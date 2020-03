Justin Bieber ha una perfetta risposta per chi gli chiede quanti figli vorrebbe avere

Il cantante ha svelato anche qual è la sua abitudine che infastidisce Hailey

Justin Bieber si è seduto sulla poltrona delle "Burning Questions" di Ellen DeGeneres e ha risposto, come dice il titolo del gioco, a un fuoco di domande svelando un bel po' di curiosità.

Molte riguardano Hailey Baldwin, perché il cantante ha citato un sacco di volte la moglie e dal segmento tv si capisce chiaramente quanto sia cotto di lei.

Una su tutte, la risposta che ha dato quando la conduttrice gli ha chiesto quanti figli voglia avere: "Penso che dipenda da Hailey, perché è il suo corpo" ha detto il 26enne. Una risposta perfetta!

Justin Bieber ha anche svelato che la moglie ha per lui un sacco di "nomignoli strani", ma quello che usa di più è "goo goo": "Mi chiama goo goo che è strano, ma a me piace. Ci chiamiamo l'un l'altro goo goo ed è molto carino. Ecco quanto mi tiene in pugno".

Vanno d'amore e d'accordo, ma come capita in tutte le coppie c'è un'abitudine dell'artista che infastidisce Hailey Baldwin: "Quando canto costantemente in giro per casa. Le piace ma a un certo punto... Non lo so, sento che mi ama qualsiasi cosa faccio, ma...".

C'è un'altra cosa che la modella non ama: Justin Bieber con i baffi! Il cantante li ha tagliati recentemente e ha spiegato: "Spero che prima o poi li farò tornare, ma per adesso voglio tenere la situazione pulita... perché a mia moglie non piacciono. No, non le piacciono proprio".

Se sei curioso di sapere che profumo abbia Hailey Baldwin, il canadese ha detto la sua anche su questo: "Come il profumo di Ariana Grande. Di fiori, frutta... è molto buono".

Infine una curiosità su di sé, ovvero di quale parte del suo corpo è più orgoglioso: "Direi che ho un sedere carino - ha risposto Justin - Gioco a hockey da tutta la vita e ho un 'sedere da hockey'. Un bel sedere da hockey".

Anche qui non ha mancato di citare Hailey: "Non guardatelo però, è di proprietà di mia moglie".

Recentemente è stata Hailey Baldwin protagonista di un'intervista in cui ha raccontato come lei e Justin Bieber erano tornati in contatto prima di diventare marito e moglie.

ph: getty images