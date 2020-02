Justin Bieber ha spiegato che è anche merito di Ariana Grande se è tornato a cantare

Il punto di svolta nella crisi che lo aveva allontanato dalla musica

Justin Bieber ha da poco pubblicato il nuovo album "Changes", a distanza di ben cinque anni dal precedente "Purpose".

In diverse interviste e nel documentario "Seasons", ha raccontato il perché è stato tanto lontano dalla musica, spiegando come la troppa fama abbia influito negativamente nella sua vita e rivelando la diagnosi del morbo di Lyme e della mononucleosi cronica che ha affrontato.

Adesso, parlando con Beats 1, si è invece aperto su come ha ritrovato la strada verso il palcoscenico e c'entra Ariana Grande!

"Avevo a che fare con molta paura, con molta... avevo paura, a quel punto, anche solo di pensarci. Di cosa parlerò? Come sarà recepito? Avevo iniziato a fare paragoni con altri artisti" ha iniziato a spiegare.

Il momento di svolta è stato quando Ariana Grande, con la quale il canadese condivide da anni lo stesso manager Scooter Braun, lo ha invitato a salire sul palco durante la sua esibizione al Coachella 2019: "Penso che quando sono andato sul palco con Ariana Grande, ho visto la reazione, come la gente ha reagito quando mi sono presentato sul palco. Era okay".

"Lei mi ha dato fiducia in me stesso - ha continuato, riferendosi appunto alla collega - mi ha ricordato perché non salivo su un palco da tanto tempo. Mi ha ricordato che è questo quello che faccio, quello in cui sono bravo. E che non devo scappare da questo".

Dopo la performance al Coachella, la cantante 26enne aveva pubblicamente difeso il 25enne dalle accuse che avesse cantato in playback: "La gente non sa cosa vuol dire essere sotto tanto scrutinio. Il mondo è felice che tu sia tornato sul palco (...) Non mi piace quando le persone cercano di rovinare i bei momenti ai miei amici".

Nella stessa intervista, Justin Bieber ha parlato di un'altra collega - Billie Eilish - e si è anche commosso raccontando come senta un senso di protezione nei suoi confronti.

ph: getty images