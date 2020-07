Justin Bieber è andato a trovare Kanye West nel suo ranch in Wyoming

<3

Gli amici veri sono quelli che sono presenti nei momenti più difficili e questo è il caso di Justin Bieber, che è andato a trovare Kanye West nel suo ranch in Wyoming per dargli il suo supporto.

A quanto pare, Justin stava facendo un road trip insieme alla moglie, Hailey Bieber. A un certo punto però ha deciso di deviare il viaggio e di dirigersi verso l’immensa residenza di West nel Wyoming. I due sono molto amici e probabilmente Justin era preoccupato per la salute mentale di Kanye, dopo gli sfoghi allarmanti del rapper su Twitter, a seguito delle forti dichiarazioni durante il suo primo discorso in Carolina del Sud per la sua candidatura a presidente degli Stati Uniti.

Il team di Kanye ha pubblicato una foto dei due su Twitter, mentre parlano seduti fianco a fianco.

DD & JB discussing the new spray foam wall prototypes on the YZY campus pic.twitter.com/NmR0ZGjm2I — ye (@kanyewest) July 25, 2020

Entrambi sono legati da una comune e incrollabile fede in Dio, entrambi nel corso della loro carriera hanno affrontato momenti bui. Lo scorso anno, Kanye aveva rivelato di soffrire di disturbo bipolare e gli ultimi sfoghi stanno facendo pensare che stia soffrendo di un episodio di questa condizione che causa cambiamenti estremi nell'umore e nel comportamento. Sempre l'anno scorso, Justin si era aperto con i suoi fan sulla sua lotta con la depressione e per farlo aveva condiviso su Instagram una foto in cui abbraccia proprio Kanye West.

Come sta Kanye? Ad oggi, i maggiori tabloid riportano che Kanye si rifiuta di vedere Kim Kardashian, dopo che la moglie ha rilasciato una dichiarazione pubblica sullo stato della salute mentale del marito.

Il 43enne si è rifugiato nella sua residenza in Wyoming, mentre si sta concentrando di nuovo sulla sua musica. Ha anche posticipato l'uscita del nuovo album "Donda", la cui pubblicazione era stata annunciata per il 24 luglio.

Auguriamo a Kanye tutto il meglio, mentre attraversa questo periodo di prova.

ph. getty images