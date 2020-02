Justin Bieber si è definito “pazzo e sconsiderato” nella relazione precedente a Hailey Baldwin

Impossibile non pensare a Selena Gomez

Justin Bieber ha iniziato il tour promozionale del nuovo album "Changes" e, in una lunga intervista con Beats 1, si è aperto sulla sua vita sentimentale.

È partito spiegando di aver incontrato la moglie Hailey Baldwin, quando ancora non era pronto a impegnarsi seriamente.

Il conduttore Zane Lowe gli ha chiesto il perché e lui ha risposto così: "Penso che ero ferito dalla mia relazione precedente". Non l'ha citata, ma il riferimento non può essere che a Selena Gomez: lei e Justin si erano lasciati a marzo 2018, dopo otto anni di storia tira e molla, e due mesi dopo il cantante si era messo con la modella.

Justin Bieber è andato nel dettaglio, raccontando che se si sentiva ferito era solo a causa del suo comportamento: "Avevo a che fare con un sacco di rancore e cose così. A essere onesto, all'epoca neanche sapevo che stavo lottando contro queste cose. Nella mia relazione precedente, andavo fuori di testa, impazzivo, diventavo selvaggio, ero sconsiderato".

Con Hailey Baldwin, le cose sono cambiate ma: "C'è voluto del tempo per ricostruire me stesso e focalizzarmi su di me, cercare di prendere le giuste decisioni e cose così. Ora sono sposato e ho la miglior moglie nel mondo. Mi supporta attraverso un sacco di cose e sono onorato di essere suo marito".

Qualche mese fa, l'artista canadese aveva spiegato ai suoi fan come la fama lo avesse portato su una strada negativa e tra le altre cose aveva detto: "Ero risentito, irrispettoso verso le donne e arrabbiato. Mi sono allontanato da tutti coloro che mi amavano (...) Mi ci sono voluti anni per tornare indietro da tutte queste terribili decisioni, relazioni rotte e cattive abitudini".

Quando era uscita "Lose You to Love Me", Selena Gomez aveva accennato a un "abuso emotivo" in riferimento alla storia con Justin Bieber e di come la canzone sia "un modo per dire alcune cose che desideravo aver detto".

"Non è una canzone di odio, è una canzone che dice: 'ho avuto qualcosa di bello e non lo negherò. Ma è stato anche molto difficile e sono felice che sia finita'".

