Joshua Jackson ti farà commuovere con la sua lettera per la prima Festa della Mamma della moglie

Ha avuto una bambina con Jodie Turner-Smith lo scorso aprile

Joshua Jackson e Jodie Turner-Smith sono diventati genitori lo scorso aprile e dunque quella appena passata è stata la prima Festa della Mamma che la modella e attrice ha festeggiato come madre.

Per l'occasione, il 41enne diventato famoso con "Dawson's Creek" le ha dedicato un meraviglioso messaggio su Instagram, in cui la ringrazia per com'è e per quello che fa. Difficile non commuoversi!

"Cara Jodie, in questa speciale Festa della Mamma, volevo ringraziarti per la luce che sei - ha scritto nella didascalia di una foto della 33enne che culla la loro piccola - Per la passione che metti nel crescere e nutrire la nostra bambina, sin da quando era nella pancia".

"Per la dedizione e la volontà che hai mostrato mettendola al mondo. Non sono mai stato testimone di un essere più potente di te in quei momenti. Grazie per la profonda grazia che hai trovato da quando nostra figlia è arrivata. L'impegno che sai rendere così senza sforzo, ma io so che è il contrario".

"Grazie per avermi reso un padre - ha aggiunto Joshua Jackson - Per fidarti abbastanza di me da partire per questo viaggio insieme. Ti amo e amo vederti entrare nel pantheon delle madri. Non vedo l'ora di continuare questo percorso al tuo fianco, mentre cresciamo questo motore di gioia con cui hai benedetto il mondo".

A proposito di storie che ti fanno emozionare e di maternità, sta per arrivare la nuova stagione di 16 Anni e Incinta.

ph: getty images