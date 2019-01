Josh Hutcherson e quella volta in cui andò con Jennifer Lawrence e Liam Hemsworth in un locale per nudisti

Il racconto LOL dell'attore

I protagonisti di "Hunger Games" avevano vissuto una notte selvaggia durante la promozione della saga: lo ha svelato solo adesso Josh Hutcherson!

In una divertente intervista al "The Late Show", l'attore ha raccontato che una volta lui e le co-star Jennifer Lawrence e Liam Hemsworth sono andati in un locale a Berlino.

All'ingresso però, il buttafuori non voleva farli entrare: "No, no, no - ci ha detto - non potete entrare così. È la serata fetish. Dovete togliervi i vestiti". Insomma, era un posto per nudisti.

E così è andata: i tre non hanno rinunciato anzi, si sono levati tutto e sono entrati.

Il conduttore gli ha chiesto se ci fossero delle foto della serata: "Per fortuna no, è tutto nella mia testa" ha risposto Josh Hutcherson.

LOL!

Ecco tutta l'intervista di Josh Hutcherson:

ph: getty images