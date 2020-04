Johnny Depp ha spiegato perché ha aperto il suo primo account social

L'attore è sbarcato su Instagram

Fino a ieri, Johnny Depp faceva parte del ristretto club delle star famosissime che non hanno un account social.

Le cose sono cambiate quando ha aperto il suo account Instagram, con una prima foto in cui anticipava di "stare filmando qualcosa per voi".

Infatti qualche ora dopo è arrivato un lungo video in cui l'attore ha ammesso che questa è la sua "prima esperienza nel mondo dei social media, non ho mai fatto nulla di questo prima " e che in passato "non avevo mai trovato una ragione" per aprire un profilo social.

Visualizza questo post su Instagram Collaboration with my dear friend @jeffbeckofficial . Link in Bio Un post condiviso da Johnny Depp (@johnnydepp) in data: 16 Apr 2020 alle ore 11:05 PDT

Ha quindi spiegato di essersi unito a Instagram alla luce dell'emergenza sanitaria in corso, per: "aprire un dialogo mentre la minaccia di questo nemico invisibile ha causato tragedie e danni enormi alla vita della gente".

Il 56enne ha continuato chiedendo ai fan di prendersi cura l'uno dell'altro: "So che al momento ci possiamo sentire impotenti e in una certa misura lo siamo. Ma le nostre menti non hanno limiti e i nostri cuori non sono incatenati: possiamo preoccuparci degli altri. Attraverso l'altruismo ci aiuteremo a vicenda e prevarremo".

E di non lasciarsi travolgere dalla noia: "Non dobbiamo soccombere alla chiusura e lasciarci andare in quella che sembra una diabolica monotonia da quarantena. Dobbiamo mantenerci curiosi. Disegnate, leggete, dipingente, pensate, imparate, fate un film con il vostro telefono, suonare uno strumento e se non sapete fare imparatelo".

"Oggi non tornerà indietro quindi abbiamo la responsabilità di approcciarci a questi tempi con nuove strategie. Create qualcosa oggi che possa essere utile a voi e agli altri domani. Fate quello che potete per illuminare il giorno di qualcun altro".

Johnny Depp ha concluso il video con un messaggio che ha definito "personale" ed è per tutti i fan che lo hanno sempre seguito e sostenuto: "Grazie per la vostra gentilezza, il vostro incrollabile supporto e la vostra forza in questi anni. Sono toccato, oltre quanto le parole possano dire".

ph: getty images