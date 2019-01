Johnny Depp ha aiutato una coppia di fan a festeggiare il primo anniversario di matrimonio

Lo hanno incontrato per caso

Se Johnny Depp fosse seduto vicino a te su un treno, cercheresti di intavolare una conversazione o faresti finta di niente?

È quello che è successo a due giovani sposi - David e Roxanne King - che stavano viaggiando da Parigi a Londra e si sono ritrovati di fronte alla star.

Johnny Depp era stato nella capitale francese dove aveva fatto visita a un ospedale per bambini: "Non potevamo crederci quando è entrato nella carrozza con le sue guardie del corpo" ha confessato Roxanne al The Sun.

"Siamo stati seduti lì per 20 minuti in silenzio e alla fine mio marito ha detto: 'Okay Johnny" e la conversazione è partita - ha aggiunto - Gli abbiamo detto che era il nostro anniversario di matrimonio, così lui si è fatto dare dello champagne e ha brindato con noi".

Non solo, Johnny ha "firmato la scatola della bottiglia di champagne e mi ha dato un abbraccio. Ha anche posato per delle foto".

Puoi vedere le immagini sul sito del The Sun.

ph: getty images