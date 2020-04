Joe Jonas e Sophie Turner hanno offerto il pranzo al personale sanitario di un ospedale di Los Angeles

#AloneTogether

Un piccolo grande gesto di gentilezza firmato Joe Jonas e Sophie Turner.

Il cantante e l'attrice hanno dedicato un goloso pensiero a dottori, infermieri e staff sanitario dell'ospedale di Los Angeles East LA Doctors impegnati nella lotta contro il coronavirus, donando loro il pranzo.



Lo ha svelato lo stesso ospedale su Instagram spiegando che, per la sua posizione, accoglie tanti pazienti in maggiore difficoltà: "Grazie per aver donato il pranzo. L'ospedale è nel cuore di downtown a Los Angeles e serve una comunità estremamente svantaggiata, con risorse e supporto limitati. Lo staff lavora instancabilmente per prendersi cura della comunità e di coloro che spesso vengono dimenticati".

"Attraverso questo tipo di donazioni, si porta un momento di sollievo allo staff. Un pranzo caldo per far sapere loro che siamo qui, in questa situazione, tutti insieme".

Joe Jonas e Sophie Turner stanno passando #IoRestoACasa a Los Angeles, tra un disaccordo sull'indossare jeans o meno in auto isolamento e l'attrice che si improvvisa makeup artist sul marito.

Non lo hanno ancora confermato, ma starebbero per diventare genitori.

ph: getty images