Joe Jonas e Sophie Turner: com’è andato il secondo romantico matrimonio in Francia

Dall'abito da sposa alla location

Joe Jonas e Sophie Turner si sono sposati per la seconda volta dopo le nozze a Las Vegas dello scorso primo maggio.

Il cantante e l'attrice di "Game of Thrones" si sono detti sì in una cerimonia tenuta in un romanticissimo castello in Provenza, Francia (che puoi affittare anche tu a quasi 5mila euro a notte).

Prima di andare all'altare, decorato con una cascata di fiori e di candele dentro vasi di vetro, Sophie si è preparata con le damigelle d'onore, tra cui la co-star Maisie Williams: "Sophie ha bevuto un bicchiere di champagne con le damigelle e hanno fatto il brunch" ha spiegato un insider di E! News.

Stessa cosa per Joe Jonas con i fratelli Nick e Kevin e i compagni di band dei DNCE: "Joe ha bevuto un paio di shot con i testimoni, per allentare la tensione".

View this post on Instagram white party for the bride and groom 🎉 A post shared by Maisie Williams (@maisie_williams) on Jun 30, 2019 at 3:53am PDT

La sposa ha indossato un abito firmato da Louis Vuitton: "Un vestito lungo di pizzo con le maniche. Aveva i capelli sciolti, il velo e un trucco leggero".

La fonte ha continuato raccontando che: "Sia Joe che Sophie si sono messi a piangere leggendo i loro voti. Tutti hanno applaudito e fatto il tifo. Avevano un sorriso enorme quando hanno lasciato la location da marito e moglie. È stata una cerimonia molto emozionale".

Tra gli ospiti, oltre ai fratelli di Joe, Nick e Kevin con le mogli Priyanka Chopra e Danielle, c'erano Wilmer Valderrama (l'ex di Demi Lovato), la modella Ashley Graham e lo stylist Avo Yermagyan.

View this post on Instagram It’s in the air.. ❤️ A post shared by Priyanka Chopra Jonas (@priyankachopra) on Jun 27, 2019 at 1:52pm PDT

Anche il cane della coppia ha partecipato al matrimonio, con un adorabile mini smoking.

Il cantante aveva festeggiato l'addio al celibato a Ibiza a inizio giugno mentre l'attrice aveva tenuto un addio al nubilato itinerante in Europa, da Berlino alla Spagna.

ph: getty images