Joaquin Phoenix e Rooney Mara starebbero aspettando il loro primo figlio

L'attrice sarebbe già molto avanti nella gravidanza

Potrebbe esserci una cicogna in arrivo per Joaquin Phoenix e Rooney Mara!

I tabloid americani, con Page Six in testa, stanno dando per certo che l'attrice sia in dolce attesa e anche già in là con la gravidanza: "Incinta di sei mesi" scrivono, citando i soliti ben informati di Hollywood.

La 35enne è stata paparazzata nei giorni scorsi mentre andava a trovare la sorella maggiore Kate e la maglia molto ampia che indossava ha fatto accelerare i rumors (puoi vedere la foto sul sito del Daily Mail). Né lei né il 45enne hanno per ora accennato alla notizia della presunta gravidanza: in caso fosse davvero così, si tratta del primo figlio per entrambi.

Intanto ti ricordiamo che nell'aria c'è anche un matrimonio: la scorsa estate, era stato confermato il fatto che Joaquin Phoenix e Rooney Mara si fossero fidanzati ufficialmente.

Si erano conosciuti sul set del film "Her", uscito nel 2013, ma avevano iniziato ad uscire insieme tre anni dopo, quando si erano ritrovati per lavoro nel film "Mary Magdalene". Nel 2017, avevano debuttato come coppia al Festival di Cannes.

Embed from Getty Images

Tengono la loro relazione lontana dai riflettori, ma agli Oscar 2020 - in cui Joaquin Phoenix ha portato a casa il premio come Miglior Attore Protagonista per "Joker" - ci avevano regalato uno sguardo sulla loro vita di coppia e soprattutto sull'umile modo in cui avevano celebrato la vittoria della statuetta.

ph: getty images