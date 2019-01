Jesy Nelson delle Little Mix potrebbe avere un nuovo ragazzo ed è una star dei reality inglese

Si chiama Chris Hughes e ha fatto "Love Island"

Jesy Nelson sarebbe pronta per aprire un nuovo capitolo sentimentale nella sua vita, dopo la fine della storia con Harry James.

Secondo i tabloid inglesi, come il DailyMail, la cantante delle Little Mix starebbe frequentando Chris Hughes, diventato famoso per aver partecipato al reality "Love Island".

View this post on Instagram Pool boy! 😎 @sohofarmhouse @philipirelandsupercars A post shared by Chris Hughes (@chrishughesofficial) on Jan 5, 2019 at 10:17am PST

I due starebbero uscendo insieme già da qualche settimana e lo scorso mercoledì sono stati visti mentre mixavano cocktail insieme al bar londinese a tema Harry Potter, The Cauldron.

Il 25enne ha condiviso delle immagini dall'appuntamento sulle Instagram Stories, dove si vedono le inconfondibili mani tatuate della 27enne.

E sempre su Instagram sarebbe iniziata la loro storia: "Uno dei due si è fatto avanti nei DM" ha detto una fonte al MailOnline.

Jesy Nelson stava da 16 mesi con il cantante e produttore Harry James, ma si erano lasciati lo scorso novembre.

ph: getty images