Jersey Shore Family Vacation: Ronnie ha rivelato di essere stato in rehab

"Voglio essere una persona migliore"

Lo scorso anno è stato molto turbolento per Ronnie e, come hai visto in Jersey Shore Family Vacation, ha dovuto affrontare parecchi drammi soprattutto nella storia con Jen, mamma di sua figlia Ariana Sky.

Anche per questo il 33enne ha deciso di dare una svolta alla sua vita: ha appena rivelato di essere stato in rehab per combattere l'abuso di alcol e la depressione.

"Ho deciso di sottopormi alle cure perché voglio essere una persona migliore, un padre migliore per mia figlia" ha spiegato a UsWeekly, raccontando di essere stato in riabilitazione per un mese e di esserne appena uscito.

View this post on Instagram My world 🌎 😘😘😍😍😍👨‍👧👨‍👧 A post shared by Ronnie Magro (@realronniemagro) on Jan 30, 2019 at 7:26am PST

"Penso che sia una malattia cronica, sto ancora lottando. Ti fermi e riparti di nuovo, ed è peggio di quando ti eri fermato. Pensi di avere tutto sotto controllo, ma alla fine della giornata non è così".

"Tutte le brutte decisioni che prendevo mi stavano portando in un posto dove non volevo essere - ha aggiunto - Voglio essere nel posto dove sono ora e cioè felice, in salute e il miglior modello per mia figlia".

La piccola Ariana Sky è nata lo scorso 3 aprile ed è bello vedere Ronnie impegnarsi per essere un buon padre. Gli auguriamo di trovare la pace che sta cercando!

