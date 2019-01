Jersey Shore Family Vacation: Ronnie e la mamma di sua figlia si sono lasciati per l’ennesima volta

Il loro 2019 non è iniziato nel migliore dei modi

Il 2019 di Ronnie non si prospetta meno tranquillo del 2018.

Il 33enne e Jen, la mamma della sua primogenita Ariana Sky, avevano chiuso lo scorso anno sotterrando finalmente l'ascia di guerra e ci avevano anche regalato un bel ritratto natalizio di famiglia.

Ma la pace non ce l'ha fatta a vedere l'inizio del 2019: proprio a Capodanno, i due avrebbero litigato finendo per lasciarsi di nuovo.

Così riporta E! News, che ha intervistato una fonte: "È scoppiata una grossa lite e la loro relazione adesso è più confusa che mai" ha detto.

In Jersey Shore Family Vacation, stai vedendo Ronnie proprio alle prese con i drammi nella sua storia con Jen: negli ultimi mesi erano infatti stati protagonisti di diverse liti.

Ti ricordiamo che la seconda stagione dello show ti aspetta ogni venerdì alle 22.50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOWTV (prova NOW TV gratis per 14 giorni cliccando qui).