Jersey Shore: ecco come il resto della gang ha reagito all’addio di Snooki

"Sono rimasti sorpresi"

Proprio come te, anche JWoww, Deena, Angelina, Pauly D, Vinny, Ronnie e Mike The Situation non si sarebbero aspettati l'addio di Snooki a Jersey Shore.

La polpetta ha fatto parte dello show sin dalla primissima stagione che aveva debuttato nel 2009 (guarda qui come sono cambiati in 10 anni) e adesso ha annunciato il suo ritiro.

"La produzione sapeva che ci stava pensando - ha detto una fonte a People - Quelli che sono rimasti più sorpresi sono gli altri ragazzi del cast, ma capiscono che sia esausta e che voglia fare qualcosa da sola".

Rivelando che lascerà Jersey Shore, Snooki ha spiegato che è perché è troppo difficile per lei lasciare i suoi figli per tornare a folleggiare come faceva nelle passate stagioni: "Odio stare lontana dai miei bambini, non mi piace più fare festa tre giorni di fila, non è più la mia vita".

La 32enne è mamma di tre bambini, avuti con il marito Jionni LaValle: Lorenzo Dominic, 7 anni, e Giovanna Marie, 5 anni e Angelo James nato lo scorso maggio.

Ma secondo lo stesso insider, per il resto della gang quello della 32enne non sarebbe un addio definitivo: "Tutti dicono che tornerà, dopo essersi presa un po' di pausa".

Intanto puoi continuare a vedere le avventure di Snooki nella nuova e terza stagione di Jersey Shore Family Vacation - a questo punto sarà l'ultima con lei nel cast - che va in onda ogni venerdì alle 22.50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui).

ph: getty images