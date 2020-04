Jennifer Lopez vorrebbe sposarsi in Italia “quando le cose torneranno alla normalità”

Lei e Alex Rodriguez avrebbero già pianificato tutto nel nostro Paese

Quello di Jennifer Lopez è uno dei matrimoni famosi attesi quest'anno ma come tante altre coppie, anche lei e Alex Rodriguez hanno dovuto mettere in pausa il tutto a causa dell'emergenza sanitaria in corso.

Una fonte di UsWeekly ha rivelato che la cantante e l'ex giocatore di baseball avevano pianificato la cerimonia in Italia per questa estate: "È tutto organizzato e pagato. Ovviamente hanno dovuto posticipare per la crisi coronavirus".

JLo e fidanzato avrebbero comunque intenzione sposarsi nel nostro Paese: "Poco dopo che le cose saranno tornate alla normalità - ha aggiunto l'insider, spiegando che potrebbero tagliare la lista degli invitati - Vogliono celebrare il loro amore di fronte alla famiglia e ai loro amici più intimi".

Alex Rodriguez aveva chiesto la mano di Jennifer Lopez a marzo 2019, sul romanticissimo sfondo di una vacanza alle Bahamas. La loro famiglia allargata è composta dai gemelli della cantante Emme e Maximilian, di 12 anni, e dalle figlie dell'ex giocatore di baseball, Ella, 11 anni, e Natasha, 15 anni.

Auguriamo loro, come a tutte le coppie di futuri sposi, di riuscire a realizzare il loro grande giorno come lo avevano desiderato.

ph: getty images