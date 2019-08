Jennifer Lopez ha rivelato di non guidare da oltre 20 anni quando il fidanzato le ha regalato un’auto

"L'ironia è che non si mette al volante da 25 anni"

Jennifer Lopez ha festeggiato i suoi 50 anni la scorsa settimana e il fidanzato Alex Rodriguez si è messo di impegno per farle una sorpresa, il tutto registrato e pubblicato in un video su YouTube.

L'ex di giocatore di baseball ha deciso di comprarle una super automobile, ovvero una Porsche 911 GTS rossa il cui prezzo parte da 110mila euro. E sicuramente è stata una vera sorpresa visto che ha regalato una macchina a qualcuno che non guida e da parecchio: entrambi hanno rivelato che JLo non si mette al volante da più di 20 anni!

"C'è molta pressione perché il compleanno di Jennifer sarà il 24 luglio e stiamo pensando a cosa prenderle - dice ARod nel video - Cosa prendi a qualcuno che ha tutto? Devi essere creativo".

"Stiamo pensando a una macchina. L'ironia è che non ha mai guidato negli ultimi 25 anni".

Quando Jennifer Lopez ha visto l'automobile, gli ha fatto eco: "Oh mio Dio devo guidare? Non ho mai guidato una macchina come questa. Non ho mai guidato una macchina, punto".

Ma c'è sempre una prima volta e così JLo si è messa al volante ed è partita per un giro con la sua nuova spider.

Guarda come è andata:

Preparati a rimanere bocca aperta analizzando l'evoluzione di JLo: "Jenny from the block" non è cambiata una virgola dai suoi esordi a oggi. Lancia il video:

ph. getty images