Jennifer Lopez insegna a Shakira (e a te) come scuotere perfettamente il lato B

Siamo sicuri che stai impiegando il tanto tempo libero del #IoRestoACasa in modo costruttivo, ma se mai volessi usare una mezz'ora a imparare qualcosa di leggero e spensierato, ci pensa Jennifer Lopez a darti un'idea.

La cantante ha postato su Instagram alcuni dietro le quinte inediti dalla performance al Super Bowl 2020, palco che ha condiviso con Shakira.

In uno di questi video, la si vede mentre insegna alla collega di "Waka Waka" come scuotere perfettamente il lato B.

"Io uso le ginocchia, lo scuoto con le ginocchia" spiega JLo, mostrando la sua mossa. E poi, scherzando aggiunge: "Me lo ha insegnato mia mamma quando avevo quattro anni".

Prendiamo appunti: è tutta questione di ginocchia. Puoi provarci anche tu, ecco il video con la spiegazione di Jenner Lopez:

