Jennifer Lopez ha portato la figlia Emme sul palco del Super Bowl ed è stato incredibile

Che voce!

Emme è la figlia di Jennifer Lopez e ha dimostrato di essere già una piccola grande star!

Ha 11 anni (12 il prossimo 22 febbraio) ed è nata dal matrimonio di JLo con Marc Anthony, insieme al gemello Maximilian. In occasione della sua esibizione all'Halftime del Super Bowl 2020, la famosa mamma l'ha portata sul palco e Emme è stata straordinaria.

L'artista 50enne ha iniziato la perfomance con alcune delle sue più grandi hit, come "Jenny from the Block", "Get Right" e "Waiting for Tonight", poi è apparsa la figlia, alla guida di un coro di giovani voci femminili che hanno intonato "Let's Get Loud". Dall'alto, spiccava il simbolo di Venere, ovvero il simbolo della femminilità.

A questo punto Emme si è staccata dal resto del coro e ha attaccato "Born in the USA", mentre Shakira la seguiva con la batteria e JLo mostrava la bandiera di Porto Rico cucita dietro a quella statunitense urlando "Latinos". Sia Jennifer Lopez che Marc Anthony sono nati a New York da genitori portoricani.

baby emme absolutely killing it. look at this little star #jlo pic.twitter.com/UKw9Dbu3yc — mariam (@iownlovato) February 3, 2020

Il cameo di Emme è stato applaudito da diverse star, mentre papà Marc Anthony le ha mandato un dolcissimo messaggio: "Emme, papà è così orgoglioso di te. Sei il mio cuore e io sono per sempre tuo".

Emme Daddy is so proud of you. You are my ❤ and I am forever yours. pic.twitter.com/GLhmZOneBv — Marc Anthony (@MarcAnthony) February 3, 2020

ph: getty images