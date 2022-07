Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono (finalmente) sposati: il sì a Las Vegas

“Ce l'abbiamo fatta. L'amore è paziente. Paziente da vent'anni”

A 20 anni dalla prima proposta di nozze, Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono finalmente sposati!

J.Lo e Ben sono convolati a nozze a Las Vegas, con una cerimonia intima e lontana dai riflettori. A rivelare al mondo la notizia che i fan della coppia stavano aspettando da parecchio tempo è il solito TMZ.

Il sito spiega che la Lopez e Affleck sono riusciti ad ottenere una licenza matrimoniale 24 ore prima presso la Clark County, in Nevada. La licenza è stata ritirata sabato mattina, il 16 luglio, e contiene i nomi completi di entrambi: Jennifer Lynn Lopez e Benjamin Geza Affleck. La news è stata confermata da una fonte vicina alla coppia: “Si sono sposati, ora sono marito e moglie”.

La conferma definitiva e ufficiale è poi arrivata dalla stessa Jennifer Lopez. Sul sul sito/newsletter On The JLo la cantante e attrice ha pubblicato una notevole quantità di foto e video del suo matrimonio con Ben Affleck, mostrando se stessa nel suo vestito e il neo marito nel suo smoking. Entrambi appaiono meravigliosi.

J.Lo scrive: “Ce l'abbiamo fatta. L'amore è bellissimo. L'amore è gentile. E si scopre che l'amore è paziente. Paziente da vent'anni. È esattamente quello che volevamo. Ieri sera siamo volati a Las Vegas, abbiamo fatto la fila per una licenza con altre quattro coppie, facendo tutte lo stesso viaggio verso la capitale mondiale del matrimonio. Dietro di noi due uomini si tenevamo per mano e si tenevano l'un l'altro. Di fronte a noi, una giovane coppia che ha fatto tre ore di macchina da Victorville per il secondo compleanno della figlia - e tutti noi volevamo la stessa cosa - che il mondo ci riconoscesse come partner e dichiarasse il nostro amore attraverso l'antico e quasi universale simbolo del matrimonio”.

Jennifer Lopez racconta inoltre che lei e Ben sono arrivati alla cappella del matrimonio a malapena in tempo prima che chiudesse e volevano che Elvis officiasse le loro nozze, solo che non era disponibile. Sono comunque andati avanti, scattando foto di fronte ai loro testimoni, che sembra siano stati alcuni dei loro rispettivi figli.

J.Lo lo definisce il loro matrimonio da sogno, quello che desideravano da tanto tempo e conclude affermando: “Avevano ragione quando dicevano: "All you need is love", ‘Tutto ciò di cui hai bisogno è l’amore’. Siamo così grati di averlo in abbondanza, una nuova meravigliosa famiglia di cinque fantastici bambini e una vita che aspettiamo con impazienza. Resisti abbastanza a lungo e forse troverai il momento migliore della tua vita a Las Vegas alle dodici e mezza del mattino nel tunnel dell'amore in auto, con i tuoi figli e con la persona con cui passerai il resto della tua vita. L'amore è una cosa grandiosa, forse la migliore delle cose, e vale la pena aspettarla”.

Per Ben Affleck questo è il secondo matrimonio dopo quello con la collega Jennifer Garner, durato dal 2005 al 2018 e con cui ha avuto 3 figli.

Jennifer Lopez ha invece alle spalle 3 matrimoni finiti: con il cameriere Ojani Noa, dal 1997 al 1998, con il ballerino Cris Judd, dal 2001 al 2002, e con il cantante Marc Anthony, dal 2004 al 2014 e con cui ha avuto 2 figli gemelli.

Il loro ritorno di fiamma ha fatto sognare il mondo. Le due star erano andate a un passo dall’altare già la prima volta che erano stati insieme. Nel novembre del 2002 avevano annunciato il loro (primo) fidanzamento ufficiale. Il matrimonio previsto per il 14 settembre 2003 era però stato prima posticipato e poi annullato del tutto a causa dell’eccessiva attenzione dei media.

Dopo aver rotto il loro fidanzamento all’inizio del 2004, Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno cominciato ad essere paparazzati di nuovo insieme nell’aprile del 2021 e da lì in poi i loro avvistamenti sono diventati sempre più numerosi. Lo scorso aprile la coppia riformata ha annunciato il suo secondo fidanzamento e questa volta sono andati fino in fondo, a Las Vegas. Congratulazioni!

ph: getty images