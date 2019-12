Jennifer Lawrence scatenata su “All I Want For Christmas Is You”, è il tuo spirito guida di Natale

Nessuno può stare fermo con la hit di Mariah Carey

Con il suo carattere frizzante, Jennifer Lawrence ci regala spesso dei divertenti siparietti e questo è uno di quei casi.

L'attrice è andata alla festa di compleanno dell'amico Paul Arnhold e a un certo punto della serata è partita la hit natalizia di Mariah Carey "All I Want For Christmas Is You", che proprio nel 2019 compie 25 anni.

Impossibile restare fermi e JLaw ha improvvisato una coreografia entusiasta che vorrai subito replicare:

Jennifer Lawrence dancing to All I Want For Christmas Is You by @MariahCarey... I didn't know I needed this until now 😭💖 pic.twitter.com/zJzB4EVZEA — 🦋 (@robertsjuIia) December 17, 2019

Anche il look della 29enne è tutto da copiare: un mini dress nero semplice ma elegantissimo.

Questo sarà il primo Natale di Jennifer Lawrence da sposata, ha infatti detto sì al gallerista Cooke Maroney lo scorso ottobre in una cerimonia piena di star.

Ti lasciamo con il video di "All I Want For Christmas Is You", scommettiamo che ora ti è venuta voglia di scatenarti al ritmo delle Feste proprio come JLaw:

ph: getty images