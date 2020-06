Jennifer Lawrence ha debuttato sui social aprendo il suo account Twitter

Fino a poco fa, Jennifer Lawrence era una delle star a non avere profili social ma ora è sbarcata su Twitter!

L'attrice ha aperto l'account chiamato @JLawrence_RepUs e, sia dal nome che dai primi tweet, si intuisce che voglia usare la piattaforma per supportare l'organizzazione Represent Us di cui lei stessa fa parte.

Represent Us si occupa in particolare di lottare e sensibilizzare contro le ingiustizie sociali e razziali, ad esempio con il corto Unbreaking America che si impegna a smascherare "la corruzione del sistema della giustizia americana" e le ineguaglianze.

"Quasi uno su quattro uomini neri in America verranno incarcerati a un certo punto delle loro vite" ha scritto la 29enne, pubblicando una clip da Unbreaking America.

Nearly 1 in 4 Black men in America will be locked up at some point in their life. In this short video, @omarepps & @desmondmeade explain how corruption has broken our criminal justice system—& what we can do to fix it. #UnbreakingAmerica #JusticeForSale https://t.co/nBgujzH2BH pic.twitter.com/Jhw4Jtav5L