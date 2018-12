Jennifer Aniston ha spiegato perché non è sui social (e perché non li userà mai)

È una delle celeb super famose che non hanno social

Non troverai Jennifer Aniston su Instagram, Twitter o Snapchat e la star ha spiegato a Elle perché non ha intenzione di essere sui social media.

Come puoi immaginare, il motivo principale è mantenere una certa privacy: "Ho bisogno di avere un mio piccolo cerchio santo. Se mi sedessi qui a postare qualcosa sui miei cani o facessi un Boomerang della mia tazza di caffè al mattino, darei via un pezzettino di quello che è mio".

Poi per l'attrice: "Già è abbastanza dura così, senza essere lasciati soli a chiedere dei giudizi".

Ma se per qualcuna che non usa i social, ti sembra sospetto che sappia cos'è Boomerang, Jennifer Aniston ha spiegato che non vuole "restare fuori da quello che succede nel mondo" e perciò si informa.

La star non è l'unica celebrities super famosa a non essere sui social, ecco chi altri non troverai su Instagram:

ph: getty images