Jennifer Aniston da oggi ha un account Instagram: la prima foto è con il cast di “Friends”

Sta già seguendo Selena Gomez, Justin Timberlake e tante altre star

Benvenuta su Instagram, Jennifer Aniston!

L'attrice era tra le star che hanno sempre tenuto i social a una certa distanza, ma ora ha cambiato idea e ha aperto il suo account ufficiale.

Se non bastasse già la buona notizia che da oggi possiamo seguirla su Instagram, la 50enne ci ha regalato un'altra gioia: la prima foto che ha postato è un selfie insieme al resto del mitico cast di "Friends"!

Con Jennifer Aniston, si vedono infatti le co-star Courteney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer.

View this post on Instagram And now we’re Instagram FRIENDS too. HI INSTAGRAM 👋🏻 A post shared by Jennifer Aniston (@jenniferaniston) on Oct 15, 2019 at 6:03am PDT

"E adesso siamo anche amici su Instagram" ha scritto l'attrice nella didascalia, facendo un gioco di parole su "Friends".

Per ora Jennifer Aniston segue 81 profili: oltre ai colleghi della serie tv che l'ha resa famosa, ha iniziato a followare diverse altre celebrità tra cui Reese Witherspoon, Selena Gomez, Justin Timberlake, Jessica Biel, Michelle Obama, Katy Perry, Orlando Bloom e Leonardo DiCaprio.

Dimostrando ancora una volta che sono rimasti in buoni rapporti, segue anche l'ex Justin Theroux (se ti stai chiedendo invece se segua l'altro suo famoso ex, Brad Pitt, non potrebbe neanche volendo perché non ha Instagram).

Ora aspettiamo la prima Story di Jennifer Aniston!

ph: getty images