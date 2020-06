Jason Momoa si è presentato a sorpresa in un ristorante che ha dato il suo nome a un piatto

Per sostenerlo durante le prime riaperture

Jason Momoa è così lusingato di aver ispirato una ricetta culinaria, che è subito volato ad assaggiarla!

L'attore ha fatto un salto nell'Iowa, Stato americano dove è cresciuto dopo essersi trasferito lì dalle Hawaii da piccolo con la madre.

Una volta arrivato nella capitale Des Moines, è entrato nel ristorante Waveland Cafe per godersi il "Momoa", ovvero "patate hashbrown con biscotti secchi, salsa gravy, più due uova all'occhio di bue e contorno di bacon".

Secondo quanto si legge sulla pagina Facebook del Waveland Cafe, ci ha impiegato solo 10 minuti per spazzolare il piatto.

Il ristorante ha anche pubblicato alcune foto dell'attore con gli impiegati e ha aggiunto: "Che grande sorpresa abbiamo avuto oggi! Jason è venuto con la sua famiglia per una deliziosa colazione. Grazie Jason Momoa per essere venuto qui in questi tempi pazzi e per averci supportato, vuol dire davvero un sacco per noi. Ps. Ha anche voluto indossare una nostra maglietta".

Un piccolo gesto ma che per un piccolo ristorante può voler dire tanto - grazie all'eco che un personaggio così può far partire - nelle prime aperture dopo #IoRestoACasa!

ph: getty images